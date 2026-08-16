قیمت امروز Litebeam

قیمت لحظه‌ ای Litebeam (LBM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LBM به USD برابر با $ 0 برای هر LBM می‌ باشد.

توکن Litebeam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 78,816 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LBM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LBM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00683093 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LBM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -3.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Litebeam (LBM)

ارزش بازار $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Litebeam برابر است با $ 78.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LBM برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 78.82K است.