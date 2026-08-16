قیمت امروز lemonbob

قیمت لحظه‌ ای lemonbob (LEMONBOB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LEMONBOB به USD برابر با $ 0 برای هر LEMONBOB می‌ باشد.

توکن lemonbob در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,654 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 957.66M LEMONBOB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LEMONBOB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LEMONBOB طی یک ساعت گذشته به میزان +1.39% و در هفت روز اخیر به میزان -42.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار lemonbob (LEMONBOB)

ارزش بازار $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K سرمایه در گردش 957.66M 957.66M 957.66M عرضه کل 957,661,755.274613 957,661,755.274613 957,661,755.274613

ارزش بازار فعلی lemonbob برابر است با $ 39.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LEMONBOB برابر است با 957.66M، و عرضه کل آن 957661755.274613 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.65K است.