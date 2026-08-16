قیمت امروز Juno Agent

قیمت لحظه‌ ای Juno Agent (JUNO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JUNO به USD برابر با $ 0 برای هر JUNO می‌ باشد.

توکن Juno Agent در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 198,602 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 98.88B JUNO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JUNO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JUNO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -13.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Juno Agent (JUNO)

ارزش بازار $ 198.60K$ 198.60K $ 198.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 198.60K$ 198.60K $ 198.60K سرمایه در گردش 98.88B 98.88B 98.88B عرضه کل 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

ارزش بازار فعلی Juno Agent برابر است با $ 198.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JUNO برابر است با 98.88B، و عرضه کل آن 98882451819.4269 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 198.60K است.