قیمت امروز Juice Dollar

قیمت لحظه‌ ای Juice Dollar (JUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999006 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JUSD به USD برابر با $ 0.999006 برای هر JUSD می‌ باشد.

توکن Juice Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 375,589 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 375.96K JUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JUSD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.99734 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Juice Dollar (JUSD)

ارزش بازار $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K حجم (24 ساعته) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K سرمایه در گردش 375.96K 375.96K 375.96K عرضه کل 375,962.59 375,962.59 375,962.59

ارزش بازار فعلی Juice Dollar برابر است با $ 375.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.17K. عرضه در گردش JUSD برابر است با 375.96K، و عرضه کل آن 375962.59 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 375.59K است.