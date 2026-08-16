قیمت امروز IVPAY

قیمت لحظه‌ ای IVPAY (IVPAY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IVPAY به USD برابر با $ 0 برای هر IVPAY می‌ باشد.

توکن IVPAY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,677 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 297.10M IVPAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IVPAY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.094142 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IVPAY طی یک ساعت گذشته به میزان -21.14% و در هفت روز اخیر به میزان -79.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IVPAY (IVPAY)

ارزش بازار $ 60.68K$ 60.68K $ 60.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.95K$ 62.95K $ 62.95K سرمایه در گردش 297.10M 297.10M 297.10M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی IVPAY برابر است با $ 60.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IVPAY برابر است با 297.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.95K است.