قیمت امروز INI

قیمت لحظه‌ ای INI (INI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INI به USD برابر با $ 0 برای هر INI می‌ باشد.

توکن INI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,609 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 890.58M INI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.138116 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -10.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار INI (INI)

ارزش بازار $ 46.61K$ 46.61K $ 46.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 314.01K$ 314.01K $ 314.01K سرمایه در گردش 890.58M 890.58M 890.58M عرضه کل 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی INI برابر است با $ 46.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INI برابر است با 890.58M، و عرضه کل آن 6000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 314.01K است.