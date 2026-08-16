قیمت امروز Imprnt

قیمت لحظه‌ ای Imprnt (PRNT) در حال حاضر برابر با $ 0.00116981 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRNT به USD برابر با $ 0.00116981 برای هر PRNT می‌ باشد.

توکن Imprnt در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,491 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.28M PRNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRNT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.177736 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRNT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 114.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Imprnt (PRNT)

ارزش بازار $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K حجم (24 ساعته) $ 114.22$ 114.22 $ 114.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K سرمایه در گردش 18.28M 18.28M 18.28M عرضه کل 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

ارزش بازار فعلی Imprnt برابر است با $ 58.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 114.22. عرضه در گردش PRNT برابر است با 18.28M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.49K است.