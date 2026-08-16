قیمت امروز IMARO

قیمت لحظه‌ ای IMARO (IMARO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IMARO به USD برابر با $ 0 برای هر IMARO می‌ باشد.

توکن IMARO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,698 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 666.60M IMARO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IMARO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00783234 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IMARO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IMARO (IMARO)

ارزش بازار $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K سرمایه در گردش 666.60M 666.60M 666.60M عرضه کل 666,595,533.0 666,595,533.0 666,595,533.0

ارزش بازار فعلی IMARO برابر است با $ 30.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IMARO برابر است با 666.60M، و عرضه کل آن 666595533.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.70K است.