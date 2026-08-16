قیمت امروز Hyperwave

قیمت لحظه‌ ای Hyperwave (HWAVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HWAVE به USD برابر با $ 0 برای هر HWAVE می‌ باشد.

توکن Hyperwave در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 135,050 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 261.44M HWAVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HWAVE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00494313 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HWAVE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +54.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 370.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Hyperwave (HWAVE)

ارزش بازار $ 135.05K$ 135.05K $ 135.05K حجم (24 ساعته) $ 370.80$ 370.80 $ 370.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 436.25K$ 436.25K $ 436.25K سرمایه در گردش 261.44M 261.44M 261.44M عرضه کل 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733

ارزش بازار فعلی Hyperwave برابر است با $ 135.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 370.80. عرضه در گردش HWAVE برابر است با 261.44M، و عرضه کل آن 844505215.3570733 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 436.25K است.