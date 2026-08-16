قیمت امروز HEXAR AI

قیمت لحظه‌ ای HEXAR AI (HEXAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HEXAR به USD برابر با $ 0 برای هر HEXAR می‌ باشد.

توکن HEXAR AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,514 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 523.12M HEXAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HEXAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00187126 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HEXAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HEXAR AI (HEXAR)

ارزش بازار $ 51.51K$ 51.51K $ 51.51K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.48K$ 98.48K $ 98.48K سرمایه در گردش 523.12M 523.12M 523.12M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HEXAR AI برابر است با $ 51.51K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HEXAR برابر است با 523.12M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.48K است.