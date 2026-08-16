قیمت امروز Hemule

قیمت لحظه‌ ای Hemule (HEMULE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HEMULE به USD برابر با $ 0 برای هر HEMULE می‌ باشد.

توکن Hemule در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 446,514 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980.00M HEMULE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HEMULE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08436 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HEMULE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Hemule (HEMULE)

ارزش بازار $ 446.51K$ 446.51K $ 446.51K حجم (24 ساعته) $ 31.02$ 31.02 $ 31.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 446.51K$ 446.51K $ 446.51K سرمایه در گردش 980.00M 980.00M 980.00M عرضه کل 979,998,587.911129 979,998,587.911129 979,998,587.911129

ارزش بازار فعلی Hemule برابر است با $ 446.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.02. عرضه در گردش HEMULE برابر است با 980.00M، و عرضه کل آن 979998587.911129 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 446.51K است.