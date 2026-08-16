قیمت امروز harmonybot

قیمت لحظه‌ ای harmonybot (CHAOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHAOS به USD برابر با $ 0 برای هر CHAOS می‌ باشد.

توکن harmonybot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,391 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.64B CHAOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHAOS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHAOS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار harmonybot (CHAOS)

ارزش بازار $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K سرمایه در گردش 95.64B 95.64B 95.64B عرضه کل 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074

ارزش بازار فعلی harmonybot برابر است با $ 50.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHAOS برابر است با 95.64B، و عرضه کل آن 95635601604.63074 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.39K است.