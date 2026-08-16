قیمت امروز GRX Chain

قیمت لحظه‌ ای GRX Chain (GRX) در حال حاضر برابر با $ 13.04 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRX به USD برابر با $ 13.04 برای هر GRX می‌ باشد.

توکن GRX Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 124,088,701 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.51M GRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 21.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.868057 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.34K رسیده است.

اطلاعات بازار GRX Chain (GRX)

ارزش بازار $ 124.09M$ 124.09M $ 124.09M حجم (24 ساعته) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 130.42M$ 130.42M $ 130.42M سرمایه در گردش 9.51M 9.51M 9.51M عرضه کل 9,998,039.0 9,998,039.0 9,998,039.0

ارزش بازار فعلی GRX Chain برابر است با $ 124.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.34K. عرضه در گردش GRX برابر است با 9.51M، و عرضه کل آن 9998039.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.42M است.