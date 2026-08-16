قیمت امروز GPSTARTER

قیمت لحظه‌ ای GPSTARTER (GPST) در حال حاضر برابر با $ 0.13627 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GPST به USD برابر با $ 0.13627 برای هر GPST می‌ باشد.

توکن GPSTARTER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,362,745 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M GPST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GPST در بازه‌ ای بین $ 0.137916 (حداقل) و $ 0.14445 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.16 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GPST طی یک ساعت گذشته به میزان -1.25% و در هفت روز اخیر به میزان -8.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 167.25 رسیده است.

اطلاعات بازار GPSTARTER (GPST)

ارزش بازار $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M حجم (24 ساعته) $ 167.25$ 167.25 $ 167.25 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی GPSTARTER برابر است با $ 1.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 167.25. عرضه در گردش GPST برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.36M است.