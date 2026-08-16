قیمت امروز GOXY

قیمت لحظه‌ ای GOXY (GOXY) در حال حاضر برابر با $ 176,689 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOXY به USD برابر با $ 176,689 برای هر GOXY می‌ باشد.

توکن GOXY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 176,685 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00 GOXY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOXY در بازه‌ ای بین $ 175,485 (حداقل) و $ 177,004 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 177,393 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 157,269 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOXY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +11.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.41K رسیده است.

اطلاعات بازار GOXY (GOXY)

ارزش بازار $ 176.69K$ 176.69K $ 176.69K حجم (24 ساعته) $ 2.41K$ 2.41K $ 2.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 176.69K$ 176.69K $ 176.69K سرمایه در گردش 1.00 1.00 1.00 عرضه کل 1.0 1.0 1.0

ارزش بازار فعلی GOXY برابر است با $ 176.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.41K. عرضه در گردش GOXY برابر است با 1.00، و عرضه کل آن 1.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 176.69K است.