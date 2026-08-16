قیمت امروز GOVNO

قیمت لحظه‌ ای GOVNO (GOVNO) در حال حاضر برابر با $ 0.217404 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOVNO به USD برابر با $ 0.217404 برای هر GOVNO می‌ باشد.

توکن GOVNO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 169,092 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 777.78K GOVNO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOVNO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.21511 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOVNO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.45 رسیده است.

اطلاعات بازار GOVNO (GOVNO)

ارزش بازار $ 169.09K$ 169.09K $ 169.09K حجم (24 ساعته) $ 78.45$ 78.45 $ 78.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 169.09K$ 169.09K $ 169.09K سرمایه در گردش 777.78K 777.78K 777.78K عرضه کل 777,776.65666666 777,776.65666666 777,776.65666666

ارزش بازار فعلی GOVNO برابر است با $ 169.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.45. عرضه در گردش GOVNO برابر است با 777.78K، و عرضه کل آن 777776.65666666 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.09K است.