قیمت امروز Gittensor

قیمت لحظه‌ ای Gittensor (SN74) در حال حاضر برابر با $ 0.740716 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN74 به USD برابر با $ 0.740716 برای هر SN74 می‌ باشد.

توکن Gittensor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,352,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.53M SN74 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN74 در بازه‌ ای بین $ 0.733454 (حداقل) و $ 0.766384 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.72 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01147608 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN74 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.42% و در هفت روز اخیر به میزان -3.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Gittensor (SN74)

ارزش بازار $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M حجم (24 ساعته) $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M سرمایه در گردش 4.53M 4.53M 4.53M عرضه کل 4,525,528.09121905 4,525,528.09121905 4,525,528.09121905

ارزش بازار فعلی Gittensor برابر است با $ 3.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.04K. عرضه در گردش SN74 برابر است با 4.53M، و عرضه کل آن 4525528.09121905 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.35M است.