قیمت امروز Gitly

قیمت لحظه‌ ای Gitly (GITLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GITLY به USD برابر با $ 0 برای هر GITLY می‌ باشد.

توکن Gitly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,537 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B GITLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GITLY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GITLY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gitly (GITLY)

ارزش بازار $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gitly برابر است با $ 26.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GITLY برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.54K است.