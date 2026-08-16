قیمت امروز Gitbank

قیمت لحظه‌ ای Gitbank (GITBANK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GITBANK به USD برابر با $ 0 برای هر GITBANK می‌ باشد.

توکن Gitbank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,941 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B GITBANK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GITBANK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GITBANK طی یک ساعت گذشته به میزان -2.85% و در هفت روز اخیر به میزان +0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gitbank (GITBANK)

ارزش بازار $ 66.94K$ 66.94K $ 66.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.94K$ 66.94K $ 66.94K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Gitbank برابر است با $ 66.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GITBANK برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.94K است.