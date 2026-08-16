قیمت امروز Geojam

قیمت لحظه‌ ای Geojam (JAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JAM به USD برابر با $ 0 برای هر JAM می‌ باشد.

توکن Geojam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,237 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.57B JAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JAM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04712463 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JAM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Geojam (JAM)

ارزش بازار $ 48.24K$ 48.24K $ 48.24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.55K$ 48.55K $ 48.55K سرمایه در گردش 7.57B 7.57B 7.57B عرضه کل 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Geojam برابر است با $ 48.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JAM برابر است با 7.57B، و عرضه کل آن 8000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.55K است.