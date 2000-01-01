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برترین توکن‌ های گردشگری بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش گردشگری را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
AVA
AVA
AVA
$ 0.1796
0.00%
+1.23%
-12.71%
$ 13.24M
$ 296.95K
2
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3314
-0.56%
-9.73%
-38.79%
$ 11.29M
$ 814.25K
3
Vow
Vow
VOW
$ 0.02967
-0.03%
+6.50%
+19.44%
$ 10.57M
$ 2.55M
4
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01916144
+0.01%
--
-6.11%
$ 7.66M
$ 26.46
5
AVINOC
AVINOC
AVINOC
$ 0.00121001
0.00%
--
-69.20%
$ 707.82K
$ 0.84
6
Dtravel
Dtravel
TRVL
$ 0.00078627
-0.01%
+0.00%
-8.83%
$ 408.13K
$ 5.06K
7
STAYNEX
STAYNEX
STAY
$ 5.15E-6
-0.39%
-9.80%
-13.45%
$ 204.69K
--
8
Ariva
Ariva
ARV
$ 1.61E-6
0.00%
+0.30%
+0.63%
$ 117.06K
--
9
Geojam
Geojam
JAM
$ 6.07E-6
0.00%
+11.40%
+0.17%
$ 48.24K
--
10
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0016928
-0.07%
-0.23%
+8.75%
--
$ 10.84M

سوالات متداول

توکن‌ های گردشگری چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های گردشگری به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $44.25M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن گردشگری چیست؟
در میان توکن‌ های دسته گردشگری که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JAM با ثبت تغییر قیمتی 11.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن گردشگری در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته گردشگری را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص گردشگری می‌توان به AVA, EPIC, VOW اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته گردشگری چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های گردشگری در حال حاضر حدود $44.25M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش گردشگری، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.