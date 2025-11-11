اقتصاد توکنی Game 5 BALL (BALL)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Game 5 BALL (BALL)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:03:25 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Game 5 BALL (BALL)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Game 5 BALL (BALL)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 1.35M
کل عرضه:
$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 520.01M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 2.59M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.01128623
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
قیمت فعلی:
$ 0.00259124
اطلاعات Game 5 BALL (BALL).

The Game 5 Ball project tokenizes the legendary 1991 Game 5 championship ball, bringing this iconic piece of sports history to the blockchain for the first time. This initiative preserves the ball’s legacy, which marked the start of the Bulls’ dynasty and the end of the Lakers’ dominance. Driven by the community, this project merges sports history with digital innovation, allowing fans and collectors to own a share in the value and story of this historic moment. Join us in making history with the Game 5 Ball on Ethereum.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.game5ball.com

توکنومیکس Game 5 BALL (BALL): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Game 5 BALL (BALL) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های BALL که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های BALL که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی BALL را درک کردید، قیمت زنده توکن BALL را بررسی کنید!

