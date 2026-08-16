قیمت امروز GABLE

قیمت لحظه‌ ای GABLE (GABLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GABLE به USD برابر با $ 0 برای هر GABLE می‌ باشد.

توکن GABLE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,677 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.06M GABLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GABLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GABLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -10.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GABLE (GABLE)

ارزش بازار $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K سرمایه در گردش 965.06M 965.06M 965.06M عرضه کل 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938

ارزش بازار فعلی GABLE برابر است با $ 34.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GABLE برابر است با 965.06M، و عرضه کل آن 965061136.9703938 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.68K است.