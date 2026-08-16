قیمت امروز Freedom

قیمت لحظه‌ ای Freedom (FREE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FREE به USD برابر با $ 0 برای هر FREE می‌ باشد.

توکن Freedom در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,535.39 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 983.31M FREE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FREE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00837922 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FREE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Freedom (FREE)

ارزش بازار $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K سرمایه در گردش 983.31M 983.31M 983.31M عرضه کل 999,998,029.748743 999,998,029.748743 999,998,029.748743

ارزش بازار فعلی Freedom برابر است با $ 17.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FREE برابر است با 983.31M، و عرضه کل آن 999998029.748743 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.65K است.