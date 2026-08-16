قیمت امروز foreskin

قیمت لحظه‌ ای foreskin (HOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 28.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOOD به USD برابر با $ 0 برای هر HOOD می‌ باشد.

توکن foreskin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,281 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 867.37M HOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00158288 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOOD طی یک ساعت گذشته به میزان +2.23% و در هفت روز اخیر به میزان +71.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار foreskin (HOOD)

ارزش بازار $ 40.28K$ 40.28K $ 40.28K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.44K$ 46.44K $ 46.44K سرمایه در گردش 867.37M 867.37M 867.37M عرضه کل 867,373,502.0812434 867,373,502.0812434 867,373,502.0812434

ارزش بازار فعلی foreskin برابر است با $ 40.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOOD برابر است با 867.37M، و عرضه کل آن 867373502.0812434 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.44K است.