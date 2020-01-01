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برترین توکن‌ های بازی‌های درون زنجیره‌ای بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های درون زنجیره‌ای را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002039
0.00%
+0.44%
-4.27%
$ 195.53M
$ 3.17B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.03%
-1.04%
-2.87%
$ 30.24M
$ 1.87B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03666
-0.27%
+0.88%
-1.64%
$ 28.23M
$ 2.63M
4
QUEST
QUEST
$QUEST
$ 0.064443
-0.16%
-0.01%
-5.41%
$ 11.15M
$ 73.52K
5
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.006971
+3.71%
+10.86%
+28.68%
$ 2.79M
$ 10.43M
6
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0088584
-0.46%
-0.12%
-1.95%
$ 1.21M
$ 47.78K
7
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029779
-0.04%
+0.01%
-1.95%
$ 864.74K
$ 59.02
8
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.0009184
-0.07%
-0.02%
-10.80%
$ 767.98K
$ 2.67K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00200749
+0.08%
-0.07%
-7.50%
$ 440.29K
$ 53.66
10
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
11
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.95759E-7
+0.44%
-0.20%
-2.38%
$ 311.67K
--
12
VEE
VEE
VEE
$ 2.632E-5
-0.11%
+0.20%
-22.70%
$ 174.23K
--
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.828E-5
-0.15%
+0.50%
-3.43%
$ 95.70K
--
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.9E-6
0.00%
-0.10%
-2.26%
$ 43.00K
--
15
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00446887
+0.62%
+0.03%
-4.39%
$ 28.82K
$ 10.03
16
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.231E-5
0.00%
+0.40%
-3.21%
$ 21.10K
--
17
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003124
+0.64%
+2.12%
-21.93%
--
$ 19.04M

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های درون زنجیره‌ای چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های درون زنجیره‌ای به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $272.23M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های درون زنجیره‌ای چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های درون زنجیره‌ای که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LOT با ثبت تغییر قیمتی 10.86% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های درون زنجیره‌ای در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته بازی‌های درون زنجیره‌ای را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های درون زنجیره‌ای می‌توان به FLOKI, WIN, PLAY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های درون زنجیره‌ای چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های درون زنجیره‌ای در حال حاضر حدود $272.23M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های درون زنجیره‌ای، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.