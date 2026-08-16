قیمت امروز FISH2

قیمت لحظه‌ ای FISH2 (FISH2) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FISH2 به USD برابر با $ 0 برای هر FISH2 می‌ باشد.

توکن FISH2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,021.8 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.35M FISH2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FISH2 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FISH2 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FISH2 (FISH2)

ارزش بازار $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K سرمایه در گردش 999.35M 999.35M 999.35M عرضه کل 999,351,843.801489 999,351,843.801489 999,351,843.801489

ارزش بازار فعلی FISH2 برابر است با $ 12.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FISH2 برابر است با 999.35M، و عرضه کل آن 999351843.801489 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.02K است.