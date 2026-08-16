قیمت امروز FinnDuck

قیمت لحظه‌ ای FinnDuck (FDUCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FDUCK به USD برابر با $ 0 برای هر FDUCK می‌ باشد.

توکن FinnDuck در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,160.15 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 867.67M FDUCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FDUCK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FDUCK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FinnDuck (FDUCK)

ارزش بازار $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K سرمایه در گردش 867.67M 867.67M 867.67M عرضه کل 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489

ارزش بازار فعلی FinnDuck برابر است با $ 14.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FDUCK برابر است با 867.67M، و عرضه کل آن 867669923.7360489 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.16K است.