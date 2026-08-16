قیمت امروز fih

قیمت لحظه‌ ای fih (FIH) در حال حاضر برابر با $ 0.00811421 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIH به USD برابر با $ 0.00811421 برای هر FIH می‌ باشد.

توکن fih در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,114,176 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M FIH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIH در بازه‌ ای بین $ 0.00739931 (حداقل) و $ 0.00821876 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01010416 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -9.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 260.02K رسیده است.

اطلاعات بازار fih (FIH)

ارزش بازار $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M حجم (24 ساعته) $ 260.02K$ 260.02K $ 260.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,985,921.29886 999,985,921.29886 999,985,921.29886

ارزش بازار فعلی fih برابر است با $ 8.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 260.02K. عرضه در گردش FIH برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999985921.29886 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.11M است.