قیمت امروز FalkorDB

قیمت لحظه‌ ای FalkorDB (FLKR) در حال حاضر برابر با $ 0.054331 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLKR به USD برابر با $ 0.054331 برای هر FLKR می‌ باشد.

توکن FalkorDB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,164 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.99K FLKR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLKR در بازه‌ ای بین $ 0.054297 (حداقل) و $ 0.054455 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.053091 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLKR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -25.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.89 رسیده است.

اطلاعات بازار FalkorDB (FLKR)

ارزش بازار $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K حجم (24 ساعته) $ 52.89$ 52.89 $ 52.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K سرمایه در گردش 499.99K 499.99K 499.99K عرضه کل 499,987.329016 499,987.329016 499,987.329016

ارزش بازار فعلی FalkorDB برابر است با $ 27.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.89. عرضه در گردش FLKR برابر است با 499.99K، و عرضه کل آن 499987.329016 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.16K است.