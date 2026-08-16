قیمت امروز eggmon

قیمت لحظه‌ ای eggmon (EGG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EGG به USD برابر با $ 0 برای هر EGG می‌ باشد.

توکن eggmon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,489 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B EGG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EGG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EGG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار eggmon (EGG)

ارزش بازار $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی eggmon برابر است با $ 21.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EGG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.49K است.