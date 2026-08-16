قیمت امروز Dynamix

قیمت لحظه‌ ای Dynamix (DYNA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DYNA به USD برابر با $ 0 برای هر DYNA می‌ باشد.

توکن Dynamix در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 156,945 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 528.87T DYNA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DYNA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DYNA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dynamix (DYNA)

ارزش بازار $ 156.95K$ 156.95K $ 156.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 332.62K$ 332.62K $ 332.62K سرمایه در گردش 528.87T 528.87T 528.87T عرضه کل 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

ارزش بازار فعلی Dynamix برابر است با $ 156.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DYNA برابر است با 528.87T، و عرضه کل آن 1.0e+15 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 332.62K است.