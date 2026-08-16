قیمت امروز drooling cat

قیمت لحظه‌ ای drooling cat (DROOLING) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DROOLING به USD برابر با $ 0 برای هر DROOLING می‌ باشد.

توکن drooling cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 213,631 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.65M DROOLING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DROOLING در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00363632 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DROOLING طی یک ساعت گذشته به میزان +3.87% و در هفت روز اخیر به میزان -12.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.41K رسیده است.

اطلاعات بازار drooling cat (DROOLING)

ارزش بازار $ 213.63K$ 213.63K $ 213.63K حجم (24 ساعته) $ 72.41K$ 72.41K $ 72.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 213.63K$ 213.63K $ 213.63K سرمایه در گردش 999.65M 999.65M 999.65M عرضه کل 999,646,424.849622 999,646,424.849622 999,646,424.849622

ارزش بازار فعلی drooling cat برابر است با $ 213.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.41K. عرضه در گردش DROOLING برابر است با 999.65M، و عرضه کل آن 999646424.849622 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 213.63K است.