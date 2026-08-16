قیمت امروز Dogeus Maximus

قیمت لحظه‌ ای Dogeus Maximus (DOGEUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGEUS به USD برابر با $ 0 برای هر DOGEUS می‌ باشد.

توکن Dogeus Maximus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 346,674 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DOGEUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGEUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00677485 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGEUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -0.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Dogeus Maximus (DOGEUS)

ارزش بازار $ 346.67K$ 346.67K $ 346.67K حجم (24 ساعته) $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 346.67K$ 346.67K $ 346.67K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dogeus Maximus برابر است با $ 346.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.66K. عرضه در گردش DOGEUS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 346.67K است.