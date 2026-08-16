قیمت امروز DITGOLD

قیمت لحظه‌ ای DITGOLD (DITAU) در حال حاضر برابر با $ 0.00600347 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DITAU به USD برابر با $ 0.00600347 برای هر DITAU می‌ باشد.

توکن DITGOLD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,336,387 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 888.89M DITAU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DITAU در بازه‌ ای بین $ 0.00589995 (حداقل) و $ 0.00610736 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00741879 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DITAU طی یک ساعت گذشته به میزان +1.02% و در هفت روز اخیر به میزان -5.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 95.30K رسیده است.

اطلاعات بازار DITGOLD (DITAU)

ارزش بازار $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M حجم (24 ساعته) $ 95.30K$ 95.30K $ 95.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M سرمایه در گردش 888.89M 888.89M 888.89M عرضه کل 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

ارزش بازار فعلی DITGOLD برابر است با $ 5.34M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 95.30K. عرضه در گردش DITAU برابر است با 888.89M، و عرضه کل آن 888888888.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.34M است.