قیمت امروز deflock

قیمت لحظه‌ ای deflock (DEFLOCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEFLOCK به USD برابر با $ 0 برای هر DEFLOCK می‌ باشد.

توکن deflock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 276,359 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M DEFLOCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEFLOCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEFLOCK طی یک ساعت گذشته به میزان +13.95% و در هفت روز اخیر به میزان +42.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 314.88 رسیده است.

اطلاعات بازار deflock (DEFLOCK)

ارزش بازار $ 276.36K$ 276.36K $ 276.36K حجم (24 ساعته) $ 314.88$ 314.88 $ 314.88 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 276.36K$ 276.36K $ 276.36K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

ارزش بازار فعلی deflock برابر است با $ 276.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 314.88. عرضه در گردش DEFLOCK برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999964880.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 276.36K است.