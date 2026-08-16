قیمت امروز DeepBrain Chain

قیمت لحظه‌ ای DeepBrain Chain (DBC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DBC به USD برابر با $ 0 برای هر DBC می‌ باشد.

توکن DeepBrain Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 426,178 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.20B DBC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DBC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.66203 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DBC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -18.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.50K رسیده است.

اطلاعات بازار DeepBrain Chain (DBC)

ارزش بازار $ 426.18K$ 426.18K $ 426.18K حجم (24 ساعته) $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M سرمایه در گردش 3.20B 3.20B 3.20B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DeepBrain Chain برابر است با $ 426.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.50K. عرضه در گردش DBC برابر است با 3.20B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.33M است.