قیمت امروز DeCoin Flow

قیمت لحظه‌ ای DeCoin Flow (DCF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DCF به USD برابر با $ 0 برای هر DCF می‌ باشد.

توکن DeCoin Flow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 118,289 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 161.00M DCF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DCF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02308975 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DCF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -24.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.09K رسیده است.

اطلاعات بازار DeCoin Flow (DCF)

ارزش بازار $ 118.29K$ 118.29K $ 118.29K حجم (24 ساعته) $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 246.18K$ 246.18K $ 246.18K سرمایه در گردش 161.00M 161.00M 161.00M عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DeCoin Flow برابر است با $ 118.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.09K. عرضه در گردش DCF برابر است با 161.00M، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 246.18K است.