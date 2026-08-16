قیمت امروز Custos

قیمت لحظه‌ ای Custos (CUSTOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CUSTOS به USD برابر با $ 0 برای هر CUSTOS می‌ باشد.

توکن Custos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,926.15 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CUSTOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CUSTOS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CUSTOS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Custos (CUSTOS)

ارزش بازار $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Custos برابر است با $ 18.93K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUSTOS برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.93K است.