قیمت امروز CryptoTwitter

قیمت لحظه‌ ای CryptoTwitter (CT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CT به USD برابر با $ 0 برای هر CT می‌ باشد.

توکن CryptoTwitter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,053 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 365.39T CT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CryptoTwitter (CT)

ارزش بازار $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K سرمایه در گردش 365.39T 365.39T 365.39T عرضه کل 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0

ارزش بازار فعلی CryptoTwitter برابر است با $ 24.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CT برابر است با 365.39T، و عرضه کل آن 365386617983886.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.05K است.