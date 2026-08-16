قیمت امروز Cortisol Level

قیمت لحظه‌ ای Cortisol Level (CORTISOL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CORTISOL به USD برابر با $ 0 برای هر CORTISOL می‌ باشد.

توکن Cortisol Level در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,130 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.74M CORTISOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CORTISOL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CORTISOL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -30.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cortisol Level (CORTISOL)

ارزش بازار $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K سرمایه در گردش 999.74M 999.74M 999.74M عرضه کل 999,741,795.875641 999,741,795.875641 999,741,795.875641

ارزش بازار فعلی Cortisol Level برابر است با $ 29.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CORTISOL برابر است با 999.74M، و عرضه کل آن 999741795.875641 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.13K است.