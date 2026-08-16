قیمت امروز clawfred

قیمت لحظه‌ ای clawfred (FRED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRED به USD برابر با $ 0 برای هر FRED می‌ باشد.

توکن clawfred در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,637 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 97.88B FRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار clawfred (FRED)

ارزش بازار $ 29.64K$ 29.64K $ 29.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.28K$ 30.28K $ 30.28K سرمایه در گردش 97.88B 97.88B 97.88B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی clawfred برابر است با $ 29.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FRED برابر است با 97.88B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.28K است.