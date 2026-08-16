قیمت امروز ClaudeWar

قیمت لحظه‌ ای ClaudeWar (CLAUDEWAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 51.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAUDEWAR به USD برابر با $ 0 برای هر CLAUDEWAR می‌ باشد.

توکن ClaudeWar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,620 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 976.65M CLAUDEWAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAUDEWAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAUDEWAR طی یک ساعت گذشته به میزان -4.59% و در هفت روز اخیر به میزان -7.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ClaudeWar (CLAUDEWAR)

ارزش بازار $ 24.62K$ 24.62K $ 24.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.62K$ 24.62K $ 24.62K سرمایه در گردش 976.65M 976.65M 976.65M عرضه کل 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

ارزش بازار فعلی ClaudeWar برابر است با $ 24.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAUDEWAR برابر است با 976.65M، و عرضه کل آن 976646803.139498 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.62K است.