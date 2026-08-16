قیمت امروز CeluvPlay

قیمت لحظه‌ ای CeluvPlay (CELB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CELB به USD برابر با $ 0 برای هر CELB می‌ باشد.

توکن CeluvPlay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,882.75 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 238.75M CELB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CELB در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02870663 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CELB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CeluvPlay (CELB)

ارزش بازار $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K سرمایه در گردش 238.75M 238.75M 238.75M عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CeluvPlay برابر است با $ 11.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CELB برابر است با 238.75M، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.85K است.