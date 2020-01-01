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برترین توکن‌ های اکوسیستم قابل معامله بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم قابل معامله را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
2
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
3
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
4
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
5
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
6
Tradable North America PoS Lender SSTN
Tradable North America PoS Lender SSTN
PC0000019
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.57M
--
7
Tradable NA Neobank SSTL
Tradable NA Neobank SSTL
PC0000023
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.00M
--
8
Tradable NA Legal Receivables SSL
Tradable NA Legal Receivables SSL
PC0000081
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.13M
--
9
Tradable LatAm BNPL SSTN
Tradable LatAm BNPL SSTN
PC0000027
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.00M
--
10
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
11
Tradable LatAm Charge Card SSN
Tradable LatAm Charge Card SSN
PC0000111
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.75M
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم قابل معامله چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم قابل معامله به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.02B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم قابل معامله چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم قابل معامله که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PC0000031 با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم قابل معامله در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته اکوسیستم قابل معامله را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم قابل معامله می‌توان به PC0000031, PC0000033, PC0000097 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم قابل معامله چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم قابل معامله در حال حاضر حدود $1.02B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم قابل معامله، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.