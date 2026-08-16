قیمت امروز Tradable NA Neobank SSTL

قیمت لحظه‌ ای Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000023 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000023 می‌ باشد.

توکن Tradable NA Neobank SSTL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,000,000 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.08M PC0000023 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000023 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000023 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023)

ارزش بازار $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M سرمایه در گردش 12.08M 12.08M 12.08M عرضه کل 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tradable NA Neobank SSTL برابر است با $ 75.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000023 برابر است با 12.08M، و عرضه کل آن 75000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.00M است.