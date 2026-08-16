قیمت امروز Tradable LatAm Charge Card SSN

قیمت لحظه‌ ای Tradable LatAm Charge Card SSN (PC0000111) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PC0000111 به USD برابر با $ 1.0 برای هر PC0000111 می‌ باشد.

توکن Tradable LatAm Charge Card SSN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,750,000 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.75M PC0000111 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PC0000111 در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PC0000111 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradable LatAm Charge Card SSN (PC0000111)

ارزش بازار $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M سرمایه در گردش 10.75M 10.75M 10.75M عرضه کل 10,750,000.0 10,750,000.0 10,750,000.0

ارزش بازار فعلی Tradable LatAm Charge Card SSN برابر است با $ 10.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PC0000111 برابر است با 10.75M، و عرضه کل آن 10750000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.75M است.