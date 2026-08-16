قیمت امروز Bitcoin on Rootstock

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin on Rootstock (RBTC) در حال حاضر برابر با $ 62,904 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RBTC به USD برابر با $ 62,904 برای هر RBTC می‌ باشد.

توکن Bitcoin on Rootstock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,268,463 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 210.93 RBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RBTC در بازه‌ ای بین $ 62,107 (حداقل) و $ 63,787 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 129,296 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3,194.57 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin on Rootstock (RBTC)

ارزش بازار $ 13.27M$ 13.27M $ 13.27M حجم (24 ساعته) $ 47.13K$ 47.13K $ 47.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.27M$ 13.27M $ 13.27M سرمایه در گردش 210.93 210.93 210.93 عرضه کل 210.9331063211804 210.9331063211804 210.9331063211804

ارزش بازار فعلی Bitcoin on Rootstock برابر است با $ 13.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.13K. عرضه در گردش RBTC برابر است با 210.93، و عرضه کل آن 210.9331063211804 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.27M است.