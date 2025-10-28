SovrynSOV چیست

$SOV is the governance token of the Sovryn Protocol, home of the largest defi ecosystem on top of Bitcoin

منبع Sovryn (SOV) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sovryn (USD)

ارزش Sovryn (SOV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sovryn (SOV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sovryn را بررسی کنید.

SOV به ارزهای محلی

توکنومیکس Sovryn (SOV)

درک، توکنومیکس Sovryn (SOV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sovryn (SOV) امروز Sovryn (SOV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOV به واحد USD برابر است با 0.158935 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.158935 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sovryn چقدر است؟ ارزش بازار SOV برابر است با $ 8.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOV چقدر است؟ عرضه در گردش SOV برابر است با 50.48M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOV چقدر بوده است؟ SOV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 43.98 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.087564 USD رسید. حجم معاملات SOV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOV برابر است با -- USD . آیا SOV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sovryn (SOV)