LairLAIR چیست

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia. Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

منبع Lair (LAIR) وب سایت رسمی

LAIR به ارزهای محلی

توکنومیکس Lair (LAIR)

درک، توکنومیکس Lair (LAIR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LAIR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lair (LAIR) امروز Lair (LAIR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LAIR به واحد USD برابر است با 0.00166934 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LAIR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00166934 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LAIR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lair چقدر است؟ ارزش بازار LAIR برابر است با $ 940.70K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LAIR چقدر است؟ عرضه در گردش LAIR برابر است با 563.52M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LAIR چقدر بوده است؟ LAIR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04308942 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LAIR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LAIR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00147727 USD رسید. حجم معاملات LAIR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LAIR برابر است با -- USD . آیا LAIR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LAIR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LAIR مراجعه کنید.

